Aggredita e schiaffeggiata per strada 

Nessuna litigata, nemmeno uno scambio di parole. Il ceffone le è arrivato sul viso senza alcun motivo, mentre camminava in via Don Bosco. La ragazza, studentessa universitaria, è corsa via, fortunatamente l’aggressore non l’ha inseguita. Poi l’allarme all’uno-uno-otto (il numero unico d’emergenza) e l’arrivo di un’ambulanza, assieme alle volanti della Questura. Ora gli investigatori della polizia stanno cercando di risalire all’aggressore, pare uno straniero, che avrebbe dato uno schiaffo alla ragazza che, assicura la stessa vittima, non conosceva.

Il colpo improvviso

Erano le 9.30 di ieri mattina, quando l’aggressione per strada è avvenuta all’improvviso, senza una causa che l’abbia scatenata. Agli agenti della Squadra volante della polizia, la vittima ha raccontato di essere stata colta di sorpresa mentre stava camminando in via Don Bosco, a poche centinaia di metri di distanza dalla mensa del povero gestita dalla Caritas in viale Sant’Ignazio. Nessuna molestia sessuale, nemmeno un tentativo di rapina: all’improvviso la ragazza si è ritrovata la strada sbarrata dallo sconosciuto, e prima che potesse rendersi conto di quel che stava accadendo il giovane le ha sferrato un ceffone sulla guancia. Pare che in quel momento, in via Don Bosco, non ci fossero passanti che potessero intervenire per difendere la vittima di quest’aggressione.

Le ricerche dell’uomo

L’uomo è scappato a piedi, a quel punto la vittima ha estratto dalla borsetta il telefono cellulare e ha chiamato il numero unico per le emergenze uno-uno-otto. Provava dolore al viso, quindi la centrale operativa ha inviato un’ambulanza in modo che l’equipaggio potesse visitarla e stabilire se aveva riportato una lesione seria, ma così non era. Nel frattempo i poliziotti di una volante hanno ascoltato il suo racconto e dal centro operativo della Questura è stato diramato un avviso di ricerca dell’aggressore, che però si era allontanato da diversi minuti e non è stato rintracciato. Gli agenti della Squadra volante - coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo - hanno avviato le ricerche nei dintorni, ma senza riuscire a trovarlo e ora stanno indagando per cercare di risalire all’aggressore. Sono convinti che sia uno straniero.

Maggiore vigilanza

Altre aggressioni sono avvenute in quella zona, a causa di sbandati che vivono per strada e consumano i pasti alla mensa della Caritas: un servizio importantissimo per i poveri, tra i quali inevitabilmente si trova anche qualche sbandato. Il dirigente della Squadra volante ha dato ordine alle pattuglie di transitare con maggiore frequenza nella zona, dove si parla di episodi simili che nessuno, però, ha mai denunciato.

