Aggredita davanti al bancomat, sta meglio la donna rapinata 

Sta decisamente meglio la donna aggredita, buttata a terra e ferita dal rapinatore solitario che l’altra notte le ha strappato una zainetto con 50 euro appena prelevati dal bancomat di Banca Intesa a Sestu.

La 55enne è stata giudicata guaribile in cinque giorni: ha riportato solo contusioni dopo essere stata probabilmente colpita al volto con un pugno o forse con una gomitata durante la colluttazione col rapinatore. Certo è che ha anche rischiato grosso, visto che è stata anche trascinata per alcuni metri. Il rapinatore, Simone Farris, cuoco di 24 anni originario di Elmasm ma residente a Sestu, ha probabilmente notato casualmente la donna prelevare i soldi: forse ha pensato di fare un buon colpo, ha atteso che la vittima ultimasse l’operazione (con un prelievo di appena 50 euro), l’ha fatta camminare per circa 400 metri, poi l’ha aggredita riuscendo a portarle via lo zaino con i soldi, il cellulare e i documenti che ha perso durante la successiva fuga insieme alle chiavi di casa sua. Chiavi e zaino sono stati poi ritrovati dai carabinieri andati subito a caccia del 24enne: l’hanno trovato vicino alla propria abitazione mentre si liberava della felpa indossata durante la rapina. Così è scattato l’arresto del giovane, ora rinchiuso a Uta.

RIPRODUZIONE RISERVATA