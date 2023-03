Aggredita dall’ex, in Rianimazione 

Un gravissimo episodio di violenza si è consumato nella notte tra sabato e ieri a Irgoli. Vittima di un pestaggio in piena regola una giovane mamma del paese, Patrizia Dessì, che a causa delle lesioni subite si trova ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro: la prognosi è riservata. In base a quanto hanno potuto appurare i carabinieri della compagnia di Siniscola, intervenuti per far luce sull’efferata aggressione, responsabile del pestaggio sarebbe Bastiano Secci, 56 anni, macellaio del posto, già finito agli onori della cronaca per l’assassinio della cognata per il quale era stato condannato a 16 anni di carcere dopo tre gradi di giudizio che avevano stabilito la sua responsabilità per la morte di Maria Antonietta Masala, trovata nello scantinato di un market di Orosei con la testa fracassata dalle martellate.

L’aggressione

La violenta aggressione si è consumata nella casa della vittima, in pieno centro a Irgoli. Cosa sia effettivamente accaduto e abbia scatenato il feroce pestaggio è ancora al vaglio degli investigatori, così come non si ha la certezza se l’episodio abbia avuto dei testimoni oppure aggressore e vittima in quel momento si trovassero da soli. Certo è che la donna non è riuscita a difendersi dalla furia del suo aggressore, travolta dalle botte che l’hanno ridotta in gravissime condizioni.

I soccorsi sono scattati quasi subito e a Irgoli è arrivata l’equipe del 118. Patrizia Dessì è apparsa in condizioni assai critiche: dall’ambulanza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Giunta al Pronto soccorso, è stata ricoverata in terapia intensiva. I medici si sono riservati la prognosi.

Le indagini