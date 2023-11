«Aggredita dal maniaco incappucciato» 

Incappucciato e vestito di nero, si è avvicinato a una ragazza, toccandola nelle parti intime e molestandola pesantemente. Pochi secondi, difficili da dimenticare per la vittima. Poi il maniaco è scappato, nascondendosi nei campi che ci sono tra via Valerio Pisano e via Newton. La giovane, di Settimo San Pietro, si trovava fortunatamente con delle amiche e ha potuto soltanto urlare. Ha poi raccontato quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in un post sui social, come avvertimento per tutte le altre ragazze: «Non girate mai da sole. se non fossi stata in compagnia delle mie due amiche sarebbe andata peggio», ha scritto. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Pirri che aspettano la formalizzazione della denuncia da parte delle giovane per poter avviare le indagini sul maniaco.

La paura

L’episodio, come raccontato su Facebook, è avvenuto domenica verso le sei. La ragazza e le sue amiche stavano raggiungendo l’auto dopo aver trascorso la notte in una delle discoteche e locali presenti nella zona di via Newton. L’aggressione è stata improvvisa. «Andando via dalla discoteca e tornando alla macchina, nella via che porta alla scuola Marconi, un uomo incappucciato e vestito tutto di nero, dopo averci seguite, mi ha toccato in malo modo le parti intime», racconta la vittima. «È poi scappato via, correndo di nuovo verso le discoteche ed entrando in un campo, guardandoci e seguendoci da dietro i cespugli». Poi il messaggio alle altre ragazza: «State attente, era lì per quello. Non girate mai da sole».

I riscontri

Ora sulla vicenda potrebbero indagare i carabinieri della compagnia di Cagliari. I militari della stazione di Pirri hanno contattato la vittima e sono in attesa che formalizzi la denuncia. Un passaggio indispensabile per avviare l’inchiesta e verificare, anche in collaborazione con la Polizia di Stato, se ci siano stati altri episodi simili. E inevitabilmente gli investigatori stanno accertando un collegamento con i casi avvenuti quest’estate tra Cep e Fonsarda: un uomo è entrato in azione diverse volte, di notte, prendendo di mira donne sole che rientravano a casa. Il maniaco ha raggiunto le vittime, palpeggiandole, dopo averle pedinate. C’è chi si è salvata rifugiandosi nell’androne di un palazzo. Fatti segnalati alle forze dell’ordine. Poi non ci sarebbero più stati episodi. Fino alla notte tra sabato e domenica, con l’aggressione sessuale alla giovane di Settimo San Pietro.

