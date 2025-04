Aggredita dai suoi cani: s’indaga sulle condizioni di salute dei 13 pitbull 

Alla fine se l’è cavata con dieci giorni di cure. La 39enne aggredita dai suoi cani nell’abitazione di piazza delle Muse, a Mulinu Becciu, ha riportato ferite a un braccio e alla pancia: è stata medicata dal personale del Policlinico di Monserrato. Resta da capire se quanto accaduto martedì notte potrà avere degli strascichi penali. Sono in corso gli accertamenti da parte di Polizia e Municipale sulle condizioni in cui erano tenuti i cinque pitbull adulti e gli otto cuccioli: potrebbe essere decisiva la relazione che verrà presentata dal servizio veterinario. Inoltre, dopo le difficoltose operazioni di soccorso alla donna e il recupero dei cani (portati nel canile Dog Hotel e messi per ora sotto sequestro), c’è stato un tentativo di pestaggio del compagno della donna da parte di un gruppo di persone. In questo caso si dovrà attendere eventuale querela dell’uomo.

Fortunatamente dunque la donna azzannata non ha riportato ferite gravi. Ma ora si dovrà accertare in quale condizioni venivano custoditi, in un appartamento, i tredici cani. Nella casa dove vive la coppia sembra ci fosse una situazione igienica precaria. E i cinque cani adulti, recuperati dal personale di Dog Hotel, sono apparsi molto magri e affamati.

Per alcune ore dunque una palazzina è stata tenuta in scacco dai pitbull che, dopo aver aggredito la padrona (costretta a fuggire in casa di una vicina per evitare il peggio), sono rimasti liberi. Nel piazzale davanti alle case popolari sono così arrivate le volanti della Polizia, i vigili del fuoco, gli agenti della Municipale e il servizio veterinario. L’emergenza è rientrata con la cattura dei cani. (m. v.)

