«Aggredita dai randagi, nessuno mi ha aiutata» 

Doveva essere una piacevole camminata in mezzo alla natura, ma si è trasformata in un incubo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Daniela Ducato, guspinese e imprenditrice nel campo dell’economia circolare, è stata accerchiata a almeno quattro cani randagi che ringhiavano con la bava alla bocca mentre, con il suo piccolo Jack Russell, percorreva un tratto di via Anna Frank,nella sua solita routine all’aria aperta in quella che lei stessa definisce un’oasi senza eguali all’interno di un centro abitato. Da un po’ di tempo a Guspini esiste un problema di randagismo: tanti cani vagano nelle vie periferiche del paese, a volte addentrandosi e attaccando le persone che passeggiano con i loro cani.

La vicenda

Paura, ma anche sangue freddo nell’affrontare una situazione che poteva assumere connotati peggiori. Accerchiata dai randagi, Daniela Ducato ha subito messo in salvo il suo cane prendendolo in braccio. Nell’azione, la donna è stata colpita dalla zampata di un randagio, che, fortunatamente, ha lacerato solo il suo cappotto-mantella, senza conseguenze per lei. Nelle vicinanze di via Anna Frank ci sono una serie di bar e attività che richiamano tante persone: «Ho chiesto aiuto, urlando, sperando che qualcuno che si trovasse nelle vicinanze di questi bar potesse aiutarmi, ma nessuno mi ha aiutata. Dalle finestre e dai balconi, inoltre, hanno iniziato a filmare con i cellulari la scena dell’aggressione. Ho tirato fuori dalla mia borsa un piccolo ombrello, che ho sempre con me, che ho mosso in direzione dei randagi, urlando più che potevo per cercare di scacciarli», racconta la vittima dell’aggressione.

L’azione della donna ha fatto sì che i cani si dileguassero: «Ho dei dolori al braccio – racconta Daniela Ducato - e ho dovuto immobilizzare l’avambraccio per proteggere i tendini». L’imprenditrice ha segnalato la vicenda ai carabinieri.

Denuncia sui social

Nel gruppo Facebook “Sei di Guspini se...” ci sono prove che questa situazione perdura da parecchio tempo: in primavera una ragazza fu attaccata da due randagi e qualche giorno fa, sempre in via Anna Frank, un’altra persona è stata attaccata e rincorsa da un branco di cani incustoditi. Un problema che si verifica nel parco giochi comunale è anche quello che le persone lascino i cani grossi senza guinzaglio, creando non pochi problemi ai chi frequenta le aree verdi. «Avevo chiesto al Comune di installare dei cartelli di divieto per i cani senza guinzaglio – dice ancora Daniela Ducato, che lancia un appello – è necessaria un’azione coordinata tra forze dell’ordine, amministratori e popolazione per provare a migliorare questa situazione, e come ho già comunicato agli amministratori, mi metto a disposizione per aiutarli».