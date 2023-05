Aggredita da un lupo in pieno centro 

Chieti. Ha aggredito in due tempi il cagnolino di una donna e poi l’ha trascinato nel bosco tenendolo tra le fauci. Le foto s dai vicini mostrano un lupo magro, isolato, probabilmente affamato. L’aggressione di Palombaro, nel Chietino – la donna terrorizzata e ferita da una caduta, poi trasportata in ospedale per accertamenti, e la fine del cagnolino Snoopy - riporta alla cronaca lo storico e difficile rapporto tra gli uomini e i lupi, specialmente nelle aree appenniniche.

I precedenti

Donna e cane passeggiavano per le strade di un paese che fa parte del Parco Nazionale della Maiella, dove la presenza selvatica è consueta. Ora a Palombaro però la preoccupazione è tanta. In questi mesi si registrano i nove lupi avvelenati nei giorni scorsi a Cocullo (L’Aquila), gli avvistamenti di esemplari isolati, la mobilitazione a Spoltore e Pianella, nel Pescarese.

L’inchiesta

C’è cautela ma non stupore tra gli addetti ai lavori: i diversi casi mostrano che si sta assistendo a un cambiamento ecologico significativo. «Dovremmo utilizzare uno sguardo alto e avere consapevolezza dei grandi processi ecologici in atto sui nostri territori, ma so che non è facile, soprattutto in quest’epoca social mediatica», dice il responsabile del servizio veterinario del Parco nazionale della Maiella Simone Angelucci. Come nel caso di Spoltore e Pianella, anche in quest’occasione si tratta di un esemplare isolato, forse escluso dai branchi e perciò in difficoltà, e quindi spinto ai limiti della “civiltà”. E in molti altre situazioni si è parlato di aggressioni ad animali domestici, compresi cani. È la ricerca del cibo che causa gli sconfinamenti dei lupi. Il Parco in due occasioni si è incontrato con cittadini e amministrazione dei due comuni pescaresi per spiegare comportamenti e dare informazioni, incontri che hanno portato a relazioni istituzionali più strette e maggior collaborazione. Ben diverso il caso di Cocullo. Qui l’inchiesta aperta dalla procura di Avezzano dovrà fare luce su un grave caso di avvelenamento con esche di un branco di nove esemplari: nel mirino sono finiti gli allevatori. Se nel caso di Palombaro e del Pescarese è il singolo lupo a spingersi verso gli abitati per fame, nelle montagne tra Sulmonese e Aquilano i lupi si trovavano nel loro habitat naturale e ad ucciderli è il processo inverso, ossia la presenza dell’uomo nei territori della natura.