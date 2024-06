Aggredita da due cani,  in ospedale 

Momenti di paura ieri mattina alla zona industriale di Oristano. Una ragazza è stata aggredita da due cani scappati da un deposito: provvidenziale l’intervento di un automobilista di passaggio che ha salvato la giovane che poi è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava camminando in via Parigi quando improvvisamente si è trovata davanti i due cani, simil pastori maremmani. Gli animali le si sono avvicinati minacciosi, la donna ha cercato di mantenere la calma ma poi uno dei due le si è avventato contro mordendola a una gamba. Sono stati momenti di grandissima concitazione e vero terrore per la ragazza che non sapeva come sfuggire a quell’attacco inaspettato. Le urla disperate per cercare di richiamare l’attenzione di qualcuno, poi un automobilista ha visto la scena e si è precipitato ad prestare soccorso. È riuscito ad allontanare gli animali, poi la ragazza è stata accompagnata al Pronto soccorso per esser medicata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volanti che hanno cercato di risalire ai proprietari dei due cani. Sono in corso accertamenti, il proprietario rischia una sanzione per omessa custodia.

