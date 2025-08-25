VaiOnline
Roma.
26 agosto 2025 alle 00:55

Aggredita all’alba nel parco e stuprata: «Minuti da incubo» 

Roma. Portava a spasso il cane come tutte le mattine, nel parco a pochi metri da casa, quando è stata aggredita, rapinata e violentata. È accaduto domenica mattina all’alba alla periferia di Roma, la vittima è una sessantenne. Erano da poco passate le 6, ha raccontato nella denuncia presentata ai carabinieri, quando uno sconosciuto l’ha avvicinata all’improvviso nel parco di Tor Tre Teste, a quell’ora deserto. Dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio, l’uomo l’ha stuprata. Quando si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha chiamato il 112. Immediatamente sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia Casilina, che hanno avviato le indagini. «È stato un incubo durato dieci minuti», avrebbe raccontato ai soccorritori la donna, poi accompagnata in ospedale dove è stato attivato il protocollo rosa, dedicato alle donne vittime di violenza.

La donna ha parlato genericamente di uno straniero ma non è riuscita a fornire una descrizione dettagliata. Nelle prossime ore, appena le sue condizioni lo consentiranno, verrà riascoltata. Nel frattempo sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e si cercano eventuali testimoni che possano aver notato un uomo aggirarsi ieri mattina per le strade del quartiere. Il presidente del municipio V, Mauro Caliste, ha espresso «vicinanza e solidarietà» alla vittima, e ha aggiunto: «Da tempo denunciamo che quest’area, come altre del quadrante, è troppo isolata e che senza un controllo costante delle forze dell'ordine diventa terreno fertile per episodi di criminalità». Per il minisindaco «serve un ragionamento ampio con il ministero dell’Interno, a partire dal fatto che le dotazioni organiche e di mezzi per il quadrante est della città sono evidentemente insufficienti per affrontare le sfide che gli operatori di polizia e i carabinieri sono chiamati ad affrontare quotidianamente».

