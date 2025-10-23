Aggredita a scuola da un gruppo di compagni 

Aggredita sulle scale da un gruppo di compagni diventati per una mattina bulletti da punire. È il brutto episodio accaduto ieri in un istituto della città a una giovanissima studentessa che fortunatamente ha però trovato subito il sostegno di insegnanti e dirigenza. Un’aggressione fisica tra una lezione e l’altra che ha rotto all’improvviso la tranquillità di una scuola nella quale, ha confermato la dirigente scolastica «non erano mai successi fatti di questo tipo».

Punizione

Ecco perché, nonostante lo stupore collettivo, la risposta dell’istituto (il giornale non pubblica il nome della scuola e ulteriori dettagli a tutela dei minorenni coinvolti nella vicenda) non ha avuto esitazioni: è stata ferma e immediata. La dirigenza sta infatti pensando a una segnalazione formale della violenza alle autorità, ma nel frattempo sta portando avanti un’indagine interna per punire severamente i presunti colpevoli. «L’episodio ha coinvolto un piccolo gruppo di studenti», raccontano i rappresentanti della scuola. «Ed è stato immediatamente segnalato ai docenti e alla dirigenza».

«La scuola condanna con forza ogni forma di violenza, fisica o verbale e ribadisce che comportamenti di questo tipo sono inaccettabili e contrari ai principi fondamentali di rispetto, sicurezza e convivenza civile che regolano la vita della nostra comunità educativa», ha subito sottolineato il preside ribadendo che «saranno avviate le procedure disciplinari previste dal regolamento d’istituto e, se necessario, sarà informata l’autorità competente, nel rispetto delle norme a tutela dei minori e della privacy».

Conseguenze

La famiglia della giovane studentessa non ha scelto la strada dell’attesa «e ha già provveduto a sporgere denuncia presso le autorità competenti», rivela la dirigenza che ha contestualmente lanciato un appello a «tutti gli studenti perché riflettano sull’importanza del rispetto reciproco, della collaborazione e del dialogo come strumenti di risoluzione dei conflitti».

Sportello di ascolto

L’aggressione, come succede ormai di routine in questi casi particolari, ha attivato anche la psicologa che opera nell’ambito del progetto regionale nato nel 2023 “Bulli…no grazie” che, conclude la dirigente «rimarrà a disposizione per ascolto, sostegno e segnalazioni di eventuali situazioni di disagio o bullismo».

