Aggredisce un’automobilista: finisce in Psichiatria 

leri mattina, in via Brigata Sassari, si è verificato un episodio di grande tensione che ha destato preoccupazione tra i residenti. Una donna è stata aggredita da un cittadino straniero mentre si trovava all'interno della sua auto.

L'uomo, scalzo e in evidente stato di confusione, si è avvicinato all'auto e ha cercato di costringere la vittima a uscire con la forza. La donna, terrorizzata da quello che le stava accadendo, è riuscita fortunatamente a mantenere il sangue freddo e in qualche modo a difendersi e opporre resistenza, evitando il peggio.

Dopo aver tentato di forzare l'auto, l'aggressore è fuggito a piedi. Immediatamente allertati, gli agenti della polizia sono riusciti a rintracciare l'uomo grazie all'intervento delle volanti. Dopo averlo fermato, l’aggressore è stato denunciato a piede libero. Successivamente, a causa del suo stato psicofisico, è stato accompagnato presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato nel reparto psichiatrico per essere monitorato e curato. Un episodio che ha creato preoccupazione in una città come Nuoro non abituata a questo tipo di aggressioni.

