Aggredisce un carabiniere e fugge 

Si è presentato alla stazione dei carabinieri di via Lussu per sporgere querela contro il nonno che, a suo dire, lo avrebbe minacciato e aggredito. Ma al militare che lo stava ascoltando il ventiquattrenne è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, fatto che che ha reso difficoltoso il dialogo.

Il colpo

Quando il tono si è fatto via via più concitato, un altro carabiniere è intervenuto per tentare di calmarlo e, quando la situazione è diventata insostenibile, lo ha accompagnato all’esterno della caserma invitandolo a ripresentarsi solo dopo aver riacquisito la calma. Lì, anziché placarsi, il giovane ha sferrato un violento colpo al militare procurandogli una lesione alla mano, quindi si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Il militare ferito è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato.

Il precedente

Nel frattempo gli equipaggi della sezione Radiomobile hanno avviato le ricerche dell’aggressore, in corso sino a tarda notte. Il giovane – che era già stato allontanato dall’abitazione materna ed è coinvolto in un procedimento per maltrattamenti in famiglia – verrà denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

«L’arma dei carabinieri, impegnata quotidianamente a garantire la sicurezza di cittadini e operatori anche nei frangenti più delicati, proseguirà le indagini per ricostruire ogni passaggio della vicenda e adottare i successivi provvedimenti di competenza», chiariscono i militari in una nota diffusa ieri.

Aggressioni

Gli episodi di aggressione, o comunque di mancanza di rispetto, nei confronti di rappresentanti delle forze di sicurezza si stanno moltiplicando. Soprattutto da parte di adolescenti. Accade spesso che durante operazioni di prevenzione e controllo, soprattutto nelle zone della malamovida, che i militari abbiano a che fare con aggressioni verbali, che talvolta devono essere gestite con pazienza e con un approccio da psicologi.

