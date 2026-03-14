Aggredisce un bambino in casa 

Un'irruzione improvvisa nella cameretta in cui due fratellini stavano giocando. Poi le botte al bambino più piccolo, scaraventato a terra dalla furia di uno sconosciuto. È stato un pomeriggio di terrore quello vissuto ieri a Zerfaliu dove, dopo la fuga dell’aggressore, è scattata la caccia all’uomo. I carabinieri a fine serata hanno rintracciato un 40enne e subito lo hanno portato in caserma. Rischia pesanti accuse dall’aggressione alle lesioni, dalla sottrazione di minore alla violazione di domicilio.

Il blitz

Un pomeriggio tranquillo, il bambino di pochi anni stava giocando con la sorellina mentre i genitori stavano finendo di pranzare in cucina. Intorno alle 15.30 si è scatenato l’inferno: un uomo, trovando la porta di casa socchiusa, è riuscito a entrare e subito si è diretto verso la stanza dei due fratellini. Avrebbe cercato di portare via il più piccolino, le urla della sorellina hanno richiamato i genitori: la mamma e il papà hanno cercato di strappare il loro bambino da quelle mani violente ma a quel punto, l’uomo ha colpito il piccolo (sarebbe volato persino qualche pugno) per poi lanciarlo con forza verso il pavimento. Sono stati momenti di grande concitazione, l’uomo è riuscito a scappare, mentre i genitori hanno subito soccorso il figlioletto e lanciato l’allarme. Il bambino, sotto choc e ferito, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.

La cattura

I carabinieri di Solarussa e della sezione Radiomobile di Oristano sono subito intervenuti e dopo qualche ora di ricerca (si è mobilitato l’intero paese) hanno rintracciato l’aggressore nella sua casa. Il disoccupato 40enne (che anche in passato ha avuto altri problemi) è stato portato in caserma in attesa delle decisioni del magistrato. Vista la gravità dell’accaduto non è escluso che per lui si aprano le porte del carcere.

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