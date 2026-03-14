VaiOnline
Zerfaliu.
15 marzo 2026 alle 00:30

Aggredisce un bambino in casa 

Un 40enne ha colpito il piccolo e poi è fuggito. Fermato dai carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un'irruzione improvvisa nella cameretta in cui due fratellini stavano giocando. Poi le botte al bambino più piccolo, scaraventato a terra dalla furia di uno sconosciuto. È stato un pomeriggio di terrore quello vissuto ieri a Zerfaliu dove, dopo la fuga dell’aggressore, è scattata la caccia all’uomo. I carabinieri a fine serata hanno rintracciato un 40enne e subito lo hanno portato in caserma. Rischia pesanti accuse dall’aggressione alle lesioni, dalla sottrazione di minore alla violazione di domicilio.

Il blitz

Un pomeriggio tranquillo, il bambino di pochi anni stava giocando con la sorellina mentre i genitori stavano finendo di pranzare in cucina. Intorno alle 15.30 si è scatenato l’inferno: un uomo, trovando la porta di casa socchiusa, è riuscito a entrare e subito si è diretto verso la stanza dei due fratellini. Avrebbe cercato di portare via il più piccolino, le urla della sorellina hanno richiamato i genitori: la mamma e il papà hanno cercato di strappare il loro bambino da quelle mani violente ma a quel punto, l’uomo ha colpito il piccolo (sarebbe volato persino qualche pugno) per poi lanciarlo con forza verso il pavimento. Sono stati momenti di grande concitazione, l’uomo è riuscito a scappare, mentre i genitori hanno subito soccorso il figlioletto e lanciato l’allarme. Il bambino, sotto choc e ferito, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.

La cattura

I carabinieri di Solarussa e della sezione Radiomobile di Oristano sono subito intervenuti e dopo qualche ora di ricerca (si è mobilitato l’intero paese) hanno rintracciato l’aggressore nella sua casa. Il disoccupato 40enne (che anche in passato ha avuto altri problemi) è stato portato in caserma in attesa delle decisioni del magistrato. Vista la gravità dell’accaduto non è escluso che per lui si aprano le porte del carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Il Cagliari ritrova Gaetano

l Gaggini
Il conflitto

«Operatori umanitari, nessuno è al sicuro»

Il presidente nazionale della Croce Rossa ieri a Cagliari ha incontrato Comandini 
Umberto Zedda
Regione

Il vero rimpasto dopo il referendum

A rischio il Dem Cani (Industria) e i tecnici Manca (Trasporti) e Spanedda (Enti locali) 
Roberto Murgia
Confindustria

«Per poter crescere è fondamentale la formazione»

La testimonianza di Sergio Zuncheddu, imprenditore ed editore del gruppo L’Unione Sarda 
Massimiliano Rais
Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 
Santina Ravì
Viabilità

Vittime della strada, sud dell’Isola da record

Trentacinque morti nel 2025, il bilancio è ogni anno più pesante 
Luigi Almiento
Notte di fuoco

Rogo all’aeroporto: bruciate 14 auto destinate al noleggio

Alghero, si pensa a un atto doloso: sui mezzi versato liquido infiammabile 
Caterina Fiori