Aggredisce un altro clochard e gli porta via la bicicletta: arrestato 

Ha aggredito un altro senza fissa dimora, colpendolo con una raffica di pugni e portandogli via la bicicletta. Un’azione violenta notata da diverse persone presenti nella serata di lunedì in via Sant’Alenixedda, con l’immediata segnalazione al 112. Le testimonianze e le informazioni riferite dalla vittima hanno permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di risalire al presunto autore: Davide Matta, 43 anni, disoccupato e senza fissa dimora, è stato bloccato poco dopo e arrestato con l’accusa di rapina. Come disposto dalla pm Nicoletta Mari è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro.

Nel processo per direttissima, l’arresto del 43enne, assistito dall’avvocata Daniela Cicu, è stato convalidato dalla giudice Alessandra Angioni ed è stata decisa la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza fissata per il 14 ottobre.

Subito dopo l’allarme, i militari del radiomobile avevano già un’idea di chi potesse essere l’autore dell’aggressione con rapina ai danni di un 48enne di San Gavino. Effettivamente Matta è stato rintracciato in piazza Giovanni XXIII. La bici è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA