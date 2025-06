Aggredisce madre e compagna: arrestato 

Armato di una carabina ad aria compressa ha minacciato l’anziana madre e la compagna. Una situazione ad altissima tensione che non è degenerata soltanto per il provvidenziale intervento dei carabinieri.

Si sono vissuti momenti di terrore nella notte tra lunedì e ieri in una abitazione di Monserrato con l’allarme arrivato via telefono alla Centrale operativa dell’Arma. Dall’altro capo del telefono una donna disperata, madre di un 41enne: «Aiutateci, mio figlio ha perso la testa». Non si è perso un attimo e una pattuglia della stazione di Monserrato è arrivata nel giro di pochi minuti sul posto.

L’arresto

Per fortuna i militari erano impegnati in un servizio di controllo proprio nelle vicinanze della casa: una volta sul posto i carabinieri hanno bloccato l’uomo, arrestandolo con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata. Il giudice ne ha disposto la detenzione nel carcere di Uta dove l’indagato è stato accompagnato dai militari dopo una breve sosta al Policlinico di Monserrato per una leggera contusione a un piede riportata forse durante il blitz delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore, il 41enne sarà interrogato dal magistrato al quale potrà raccontare la sua verità sull’accaduto.

La telefonata

Tutto è iniziato dopo la mezzanotte quando al 112 è arrivata una richiesta d’aiuto: dall’altra parte della linea, la madre dell’arrestato che, terrorizzata, ha riferito all’operatore che il figlio stava aggredendo la compagna e minacciandole entrambe con un’arma.

Giunti sul posto, i carabinieri di Monserrato si sono trovati davanti l’uomo, in evidente stato di agitazione, che impugnava una carabina ad aria compressa e la puntava contro le due donne. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo con grande professionalità, evitando così che la situazione degenerasse.

Le conseguenze

La vittima principale dell’aggressione, una donna di 30 anni, ha riportato lievi contusioni ma ha preferito non andare in ospedale per farsi visitare. L’uomo, invece, si è ferito al piede durante la colluttazione con i militari: trasportato al Policlinico di Monserrato, è stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni. Subito dopo è scattato l’arresto, mentre la carabina è stata messa sotto sequestro. Il magistrato ha infine disposto il trasferimento dell’indagato nel carcere di Uta. Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze delle vittime.

