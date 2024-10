Aggredisce l’ex fidanzato con un coltello da sub 

Lite tra ex con il coltello (un grosso pugnale da sub) ieri mattina nel centro di Olbia. E per uno dei protagonisti del litigio si è anche reso necessario l’intervento del 118. Stando alle indagini del personale del Commissariato e dei Carabinieri, due giovani (lui 21 anni, lei 18), a quanto pare legati in passato da un relazione sentimentale, si sono affrontati nella zona tra piazza Mercato e piazza Matteotti. La scena è stata abbastanza impressionante ed è avvenuta davanti a tante persone. La ragazza avrebbe iniziato a parlare con il suo ex in modo molto animato. E quasi subito il confronto in strada è degenerato. Tra le mani della giovane si è materializzato un grosso coltello da sub. Le fasi successive del litigio sono state ad alto rischio. Le persone che si stavano spostando da un zona all’altra del centro storico hanno sentito le urla dei due ragazzi e, a quanto pare, di un terzo soggetto. Chi appariva completamente fuori controllo, in preda ad una crisi, era la giovane, l’ex avrebbe cercato di prenderle dalle mani il coltello procurandosi delle ferite. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e le forze dell’ordine hanno separato i due giovani. Il coltello è stato sequestrato. Il ragazzo è stato medicato per lievi ferite, la ex fidanzata è stata accompagnata in Pronto Soccorso causa dello stato di agitazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA