Aggredisce l’ex compagna, tre feriti 

MILANO. Il pm di turno di Milano Alessia Menegazzo ha disposto l'arresto per il 22enne che ieri pomeriggio ha aggredito la sua ex compagna (sempre di 22 anni) e ferito con un coltello tre persone nella Clinica Città Studi di via Jommelli, tutti intervenuti a difesa della giovane.

Si tratta di un infermiere 57enne, un inserviente di 56, egiziano, e un passante di 74 anni.

Indagini

Al momento, il reato ipotizzato a carico dell'uomo, che non ha precedenti penali, è di lesioni aggravate dall'uso del coltello, ma la Procura attende tutti gli atti delle indagini, condotte dai carabinieri, per chiarire ogni aspetto della vicenda e poi inoltrare, verosimilmente oggi, la richiesta d'arresto e di custodia cautelare all'ufficio gip. Pare, stando a quanto si è appreso in Procura, che la giovane, che ha la stessa età del compagno, fosse andata nella clinica milanese per una visita nell'ambito di un colloquio di lavoro. Gli investigatori dovranno analizzare anche le telecamere di sorveglianza per chiarire se il ventiduenne, ubriaco a quanto sembra, fosse arrivato nella struttura sanitaria con lei o l'avesse pedinata.

La dinamica

Il giovane ha aggredito e spinto a terra l’ex compagna e quando sono intervenuti un addetto alla portineria e un infermiere sono stati colpiti con dei fendenti. Uno dei due è stato ferito all'addome. Non è grave ma, da quanto riferito, deve essere operato. È stato ferito alle mani anche un anziano di 74 anni, intervenuto pure lui a difesa della giovane.

La ricostruzione

La donna sarà ascoltata a breve dagli inquirenti per ricostruire compiutamente i fatti. Al momento era ancora sotto choc. La ragazza, ex fidanzata e coetanea del giovane bloccato, è incensurata.

