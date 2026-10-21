Aggredisce l’anziana madre, arrestato 

Ha chiesto aiuto ai carabinieri con una telefonata al 112, dopo aver subito l’ennesima aggressione da parte del figlio. Poche parole sussurrate, quelle di un’anziana spaventata a morte. È successo a Decimomannu, dove ieri intorno alle 22, pochi minuti dopo la chiamata rimbalzata al centralino del centro operativo, i carabinieri della stazione hanno arrestato l’uomo, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, che vive nella stessa abitazione della madre, da tempo la tormentava con continue richieste di denaro, minacciandola e malmenandola per costringerla a dargli i soldi. Un tormento senza fine, sopportato a lungo nella rassegnazione, fino a che, l’altra sera, l’anziana madre sfinita ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri e raccontare cosa accadeva in casa. Una storia uguale a tante altre, celate per paura e per vergogna. L’altra sera, ancora aggredita e minacciata dal figlio, di nascosto è riuscita ad afferrare il telefono e a chiedere aiuto. Pochi minuti e la pattuglia dei carabinieri si è fermata davanti all’abitazione. Il disoccupato è adesso nei guai per maltrattamenti in famiglia.

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