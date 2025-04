Aggredisce la moglie con il martello, lo fermano i carabinieri 

NAPOLI. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento e lo hanno bloccato mentre minacciava di colpire la compagna con un martello. Così giovedì notte, in un’abitazione del quartiere di Pianura, è emersa una storia segnata da diversi episodi di violenza. La vittima, una donna con due figli, non aveva mai trovato la forza di denunciare il compagno, un 50enne già noto alle forze dell’ordine. La segnalazione anonima arrivata al 112 parlava di schiamazzi e urla che provenivano da un appartamento. I carabinieri sono arrivati mentre l’uomo brandiva il martello e stava tentando di colpire la compagna, di un anno più giovane. Alla vista dei militari l’uomo ha gettato l’arma e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato.

E in un’altra zona di Napoli una 25enne ha denunciato ai carabinieri le minacce subite dopo una breve relazione sentimentale: «Il mio ex mi mostrato un coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa e dicendomi poi testuali parole: «Devi dirmi tu che cosa devo usare»... io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi». La ragazza ha spiegato che si è barricata in casa dopo che mercoledì, mentre stava per entrare a teatro con un amico, ha ricevuto una videochiamata dell’ex che le ha detto: «Se vai a teatro e vedo che lo saluti, lo ammazzo con il coltello».

Infine giovedì sera a Torre Annunziata un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere anche lui tentato di assassinare la moglie a martellate. L’uomo ha ferito la donna per poi lanciarsi dal balcone della sua abitazione al quinto piano. Anche in questo caso a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. La donna, 78 anni, è stata trasportata all’ospedale di Castellammare, con un trauma cranico ma vigile. I medici si sono riservati la prognosi.

