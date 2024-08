Aggredisce la moglie: arrestato 

Minaccia e strattona la moglie e la trattiene contro la propria volontà nel negozio di famiglia. Ma i carabinieri, allertati da alcuni passanti che notano allarmati la scena, intervengono e lo arrestano per minacce e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento

Si è chiuso così, nel pomeriggio di lunedì ad Iglesias, un increscioso episodio che ha visto un trentaseienne del posto, Alessandro Lebiu, a detta delle persone che hanno assistito alla scena, prendersela in malo modo con la propria moglie. Dopo una discussione l’avrebbe aggredita verbalmente e strattonata nel tentativo di costringerla a rimanere all’interno di un negozio del centro di proprietà della famiglia dell’uomo. In preda all’ira si sarebbe anche scagliato contro arredi e merce scatenando un putiferio. Una scena di violenza che, alla luce dei tanti fatti di cronaca che vedono vittime le donne, ha imposto ai testimoni un’immediata reazione con una chiamata di allarme al 112. Dopo la segnalazione dei passanti ai carabinieri, una pattuglia della stazione di Villamassargia è entrato in azione e ha subito rintracciato la donna che poi, dopo aver parlato con i militari ed essersi tranquillizzata, ha sporto querela dopo essere stata accompagnata alla caserma di Iglesias.

Fermato

Nel frattempo, dopo l’aggressione, l’uomo era stato portato via dal negozio dal fratello, ma non è riuscito a fare tanta strada: i carabinieri della stazione di Villamassargia, lo hanno rintracciato mentre procedeva a piedi lungo la statale 130. Era ancora agitatissimo, si era tolto la maglietta e camminava lungo la carreggiata. Sono riusciti comunque a fermarlo e a condurlo in caserma. Considerati alcuni fatti analoghi già accaduti in passato e quelli avvenuti poco prima nel negozio, l’uomo è stato arrestato ed è stato condotto nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria. È accusato di minacce e maltrattamenti in famiglia e ora si attendono le decisioni del magistrato.

