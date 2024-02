Aggredisce la madre: in cella 

Ha aggredito e minacciato di morte l’anziana madre, continuando ad inveire contro di lei anche davanti ai carabinieri che erano stati chiamati dalla vittima con una disperata telefonata. Il blitz è scattato immediatamente, poco dopo le 4 del mattino: i militari erano poco distanti dall’abitazione dove era in corso l’aggressione, impegnati in una operazione di controllo del territorio.

Il fermo

Quando sono arrivati, il giovane, un disoccupato di 35 anni, era fuori controllo. Poco prima aveva danneggiato mobili e suppellettili di casa, minacciando di morte la povera donna alla presenza anche del padre. Lei, in lacrime, avrebbe rivelato ai militari delle continue angherie subite negli ultimi anni dal figlio che avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di tutti i familiari con minacce, ingiurie e violenze fisiche.

Nell’abitazione della donna, è arrivato anche il comandante della Stazione, il luogotenente Riccardo Pirali: l’indagato, che pare avesse bevuto qualche bicchiere di troppo, è stato immediatamente accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto con le pesanti accuse di minacce e danneggiamento. L’operazione è stata chiusa all’alba quando gli stessi militari della Stazione di Sestu, dopo aver contattato il magistrato di turno, hanno trasferito il 35enne nel carcere di Uta in attesa di essere processato. La data dell’udienza potrebbe essere decisa la prossima settimana. Resta la gravità dell’accaduto e il dramma di una intera famiglia. Una triste vicenda: ieri pomeriggio il luogotenente Pirali ha praticamente chiuso le indagini inviando il rapporto su quanto accaduto alla Procura di Cagliari.

Dramma sfiorato

Tutto è accaduto dopo le 4 del mattino: il disoccupato, rientrato a casa ubriaco, avrebbe subito iniziato a inveire senza alcuna motivazione contro i genitori e in particolare contro la mamma. Avrebbe iniziato a minacciarla, poi avrebbe continuato a rompere tutto. Una situazione che rischiava di degenerare tanto che la donna ha chiamato in lacrime i carabinieri chiedendo aiuto. Immediato l’arrivo dei militari della Stazione in quel momento appostati in alcune strade del centro in alcuni controlli. Il 35enne è stato bloccato e arrestato.

