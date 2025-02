Aggredisce la madre e il fratello  

Prima ha colpito la madre con una bottiglia di vetro, poi ha accoltellato il fratello. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri della Compagna di Villacidro, intervenuti in via Buonarroti a Gonnosfanadiga dopo una segnalazione al 112. I militari, coordinati dal capitano Francesco Capula, hanno arrestato Alessio Daga, un 19enne che qualche mese fa era finito in manette dopo aver minacciato di morte i genitori. Il giovane ieri mattina, stando a quanto accertato dai carabinieri, intorno alle 7 ha insultato la madre Giovanna Ortu e accusato un fratello di avergli rubato della droga. Dopo le urla il giovane ha afferrato una bottiglia e l’ha scagliata contro la madre. La donna è stata colpita alla testa e allo zigomo destro. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine è stata accompagnata nell’ospedale di San Gavino.

Momenti di tensione

In via Buonarroti ci sono stati momenti di forte tensione. Alessio Daga dopo aver colpito la madre ha raggiunto la cucina per prendere un coltello, poi si è diretto verso la camera del fratello Emanuele, che è stato ferito una mano. Il giovane è finito al pronto soccorso nell’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato conseguenze più gravi. La chiamata al 112 ha permesso ai militari di raggiungere rapidamente la casa di via Buonarroti. Una volta all'interno dell’appartamento gli uomini dell’Arma hanno immobilizzato Alessio Daga. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Uta. Questa mattina nel Tribunale di Cagliari è prevista l’udienza di convalida.

I precedenti

Alessio Daga era stato arrestato il primo gennaio scorso dopo aver minacciato di morte i genitori. In quella circostanza il padre e la madre, Mario Daga e Giovanna Ortu, hanno chiamato i carabinieri. Il giovane alla vista dei militari ha reagito violentemente. Prima ha lanciato alcuni oggetti, poi il ha colpiti con calci e pugni. Dopo essere stato fermato e immobilizzato è stata eseguita una perquisizione: l’uomo nascondeva 48 munizioni calibro nove e un coltello con una lama lunga 14 centimetri. Anche in quella circostanza per Alessio Daga si spalancarono le porte del carcere di Uta. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare eventuali episodi di violenza domestica per consentire interventi rapidi a tutela delle vittime. (f. p.)

