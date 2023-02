Aggredisce la madre e ferisce un poliziotto: ucciso da un altro agente 

Napoli. Ha aggredito la madre, il compagno della donna e infine un poliziotto, prima di essere ferito a morte da un altro agente. Tutto è iniziato a tarda sera, in un'abitazione di via Pietro Colletta, nel centro storico di Napoli. Mario Ementato, 30 anni da compiere il prossimo 21 dicembre, in preda agli effetti della droga, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, dopo un'accesa discussione ha ferito con un paio di forbici la madre e il compagno della donna che ha cercato inutilmente di fermarlo. Poi, come in preda ad un raptus, ha raggiunto il vicino commissariato di polizia Vicaria dove il patrigno era corso a denunciare l'accaduto per tentare di accoltellarlo.

Colpiti madre e patrigno

Sono stati momenti concitati e di forte tensione. I poliziotti hanno cercato di dissuadere il 29enne. Ma Ementato, già noto alle forze dell'ordine per reati connessi alla droga e predatori, ha colpito con le forbici il patrigno. Un agente è intervenuto per disarmare l'aggressore ma è stato ferito alla gamba destra dall'arma da taglio brandita da Ementato. Stava per essere colpito dalla coltellata per una seconda volta quando è intervenuto in sua difesa un altro poliziotto che ha sparato ferendo gravemente alle gambe il 29enne. Quest'ultimo è stato soccorso e portato nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove poi è morto per un'emorragia. L'agente che ha sparato è ora indagato, come atto dovuto e a sua tutela, per omicidio.

I soccorsi

Ci sono ancora aspetti da chiarire per fare luce sulla vicenda. Di sicuro, a quanto si è appreso, nella colluttazione sono rimasti coinvolti tre agenti della Polizia di Stato, un centralinista ed altri due agenti della volante del commissariato Vicaria. Nello stesso ospedale dove è stato portato il 29enne che poi è deceduto, sono stati medicati e dimessi il patrigno e l'agente accoltellato. Per quest'ultimo una diagnosi di quindici giorni. La donna, invece, è stata medicata e dimessa all'ospedale Cardarelli.