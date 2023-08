Aggredisce la madre e distrugge la casa: disoccupato in cella 

Movimentatissimo episodio in una abitazione di Selargius: una donna è stata aggredita dal figlio, che ha messo a soqquadro la casa prima di essere arrestato.

Nell’abitazione indicata dalla segnalazione arrivata alla centrale operativa della Compagnia di Quartu sono intervenute tempestivamente le pattuglie del Nucleo radiomobile di Quartu e della stazione di Monserrato. I militari, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Radiomobile, hanno bloccato non senza fatica il presunto protagonista del gravissimo episodio.

A richiedere il loro intervento è stata la madre del giovane: il figlio era andato in escandescenze, al punto tale da distruggere l'interno dell'abitazione ed aggredire la madre, costringendola a scappare di casa e a rifugiarsi da alcuni parenti. Nelle fasi concitate dell'intervento, l'indagato sarebbe riuscito a sferrare un calcio al petto di un carabiniere che aveva tentato di bloccarlo. I colleghi sono riusciti a bloccarlo immediatamente ed hanno arrestato il 35enne utilizzando la pistola elettrica Taser in loro dotazione per le emergenze.

Parlando con i militari, la mamma-vittima ha raccontato le frequenti condotte persecutorie nei suoi confronti, tali da provocarle un grave e perdurante stato di timore e di ansia per la propria incolumità. Per questo è stato anche attivato il protocollo, noto come codice rosso e l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

