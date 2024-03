Aggredisce la fidanzata e viene pestato 

Le urla hanno attirato l’attenzione di chi si trovava martedì notte in piazza Yenne. E quando dalle parole un uomo è passato ai fatti, spintonando la compagna, chi era seduto nei tavolini dei locali si è alzato per difendere la donna. Un intervento non gradito da Andrea Muscas, 47 anni: probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha cercato di allontanare chi si stava intromettendo tra lui e la fidanzata. A quel punto è scoppiata la scazzottata e il 47enne ha avuto la peggio. Una scena avvenuta sotto gli occhi di tanti testimoni e c’è chi ha chiamato le forze dell’ordine. Sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia che hanno caricato il 47enne, ferito e particolarmente agitato, in auto per portarlo in caserma. Qui avrebbe cercato di colpire i militari che alla fine lo hanno arrestato per resistenza. Avendo delle ferite al volto, e una probabile frattura al setto nasale, l’uomo è stato accompagnato in ospedale: è piantonato in attesa della convalida del fermo.

In soccorso

Muscas, come emerso dagli accertamenti dei militari, stava trascorrendo la serata con la fidanzata. Sembra avesse bevuto un po’ troppo. Per questo non è apparso molto lucido. Si è rivolto malamente alla donna, strattonandola e usando parole molto forti. Una scena avvenuta in piazza Yenne, nelle vicinanze dei locali notturni. Chi era seduto ai tavolini ha sentito le urla e visto gli atteggiamenti violenti dell’uomo. Così alcuni giovani si sono avvicinati per difendere la vittima. «Andate via, non sono affari vostri», ha detto, usando parole più forti. E sembra abbia anche cercato di spintonare i giovani che si erano piazzati tra lui e la donna.

La reazione

È nato così uno scambio di parole abbastanza animato, con minacce di vario tipo. Poi la situazione è degenerata. Perché il 47enne avrebbe cercato di colpire uno dei giovane, provocandone la reazione. Ha avuto così la peggio. Colpito con alcuni pugni, ha riportato feriti al volto. Intanto qualcuno aveva dato l’allarme. E dopo pochi istanti sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. I militari del nucleo radiomobile hanno bloccato tutti, identificandoli. Ma Muscas, nonostante il viso pieno di sangue, ha continuato a inveire contro chi era intervenuto, non gradendo nemmeno l’arrivo delle forze dell’ordine.

Doppio trasferimento

Dopo aver sentito i testimoni e la donna, i carabinieri hanno preso il 47enne e lo hanno accompagnato in caserma. Gli atteggiamenti poco collaborativi sono proseguiti: ha cercato di aggredire anche i militari che alla fine, dopo aver sentito il pm di turno, lo hanno arrestato. Ma la ferita al viso è sembrata seria: sono stati chiamati i soccorsi e Muscas ha finito la nottata in ospedale, al Policlinico di Monserrato, per una probabile frattura al setto nasale. Per questo non c’è stato il processo per direttissima. L’uomo è ricoverato e tenuto sotto controllo dai militari.

