Aggredisce la ex davanti ai figli: in cella 

Momenti di grande apprensione e paura nella serata di martedì con un intervento da parte degli agenti della Polizia andato avanti per parecchio tempo e concluso con l’arresto di un 45enne a Pirri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Una situazione delicata, per la presenza di minorenni (per questo L’Unione Sarda non pubblica il nome dell’indagato), che ha rischiato più volte di degenerare, gestita con non poche difficoltà dal personale della Squadra volante. L’uomo alla fine, come disposto dal pm di turno, è stato accompagnato nel carcere di Uta.

Sono stati alcuni inquilini delle abitazioni confinanti con quella dove è avvenuta una violenta lite a chiamare il 112, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia e gli agenti si sono precipitati nella casa da dove provenivano le urla. Secondo una prima ricostruzione il 45enne stava minacciando pesantemente la ex compagna, arrivando anche al contatto fisico. Il tutto davanti a dei bambini. La situazione di pericolo è andata avanti per un po’ e non è stato semplice tenere sotto controllo l’uomo. Alla fine è stato fatto salire su una delle volanti e accompagnato negli uffici della Questura.

Al termine degli accertamenti, e dopo aver sentito le vittime e alcuni vicini di casa, il pm ha disposto l’arresto dell’uomo, accompagnato in carcere. Tra oggi e domani il 45enne, assistito dall’avvocato Simone Vargiu, comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA