Aggredisce in strada la ex: in carcere 

Era ai domiciliari per maltrattamenti alla ex compagna. Nonostante il provvedimento cautelare, che gli permetteva di lasciare l’abitazione solo se autorizzato, un 47enne cagliaritano sarebbe uscito da casa per raggiungere la donna e minacciarla. In un caso, come emerso nella ricostruzione dei carabinieri, l’avrebbe anche aggredita: la vittima era finita in pronto soccorso. Alla fine il gip ha disposto la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere. I carabinieri della stazione di Villanova hanno raggiunto l’uomo (non pubblichiamo nome e cognome a tutela della vittima di questa vicenda) a casa sua, nella zona di Bonaria, e lo hanno così accompagnato nel penitenziario di Uta.

La paura

Il coraggio della donna, gli interventi tempestivi delle forze dell’ordine e il provvedimento del Tribunale hanno dunque evitato conseguenze ben più gravi. Perché, come emerso dalle indagini dei carabinieri di Villanova, il disoccupato avrebbe violato numerose volte il provvedimento che lo vedeva ai domiciliari dall’anno scorso. Aveva delle autorizzazioni per lasciare la casa ma solo per brevi periodi e per raggiungere determinati luoghi. Ma dalle querele presentate dalla sua ex compagna, e dai riscontri raccolti dai militari, il 47enne avrebbe perseguitato la donna in alcune circostanze, arrivando anche ad aggredirla, due settimane fa. Tutto denunciato dalla vittima. E i carabinieri lo avevano anche fermato mentre si trovava in strada, impegnato proprio nel seguire la ex: aveva raccontato che stava rientrando nella sua abitazione dopo una delle uscite autorizzate. Era così scattata una nuova segnalazione.

In ospedale

Sempre secondo quanto ricostruito dai militari, in un’occasione la donna sarebbe stata colpita dal suo ex, tanto da dover ricorrere alle cure mediche in ospedale. Le diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria sono state analizzate dal gip che ha emesso un ordine di carcerazione, eseguita dai carabinieri di Villanova. Il giudice ha ritenuto, viste le continue violazioni e l’atteggiamento pericoloso e violento dell’uomo, non più sufficiente il provvedimento della custodia cautelare ai domiciliari disponendo il trasferimento nel carcere di Uta. Un’altra vicenda che vede purtroppo una donna vittima di violenze, angherie, minacce da parte di un uomo: atteggiamenti che trasformano la vita della vittima in un vero inferno. (m. v.)

