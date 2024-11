Aggredisce il padre e lo caccia di casa: 46enne in manette 

Quando i carabinieri sono arrivati davanti a chi aveva, poco prima, chiesto disperatamente aiuto chiamando il 112, hanno trovato un uomo di 78 anni chiuso fuori dalla sua abitazione, a Sant’Elia. Agitato, e quasi in lacrime, ha spiegato che era stato spintonato, colpito con pugni e cacciato di casa dal figlio. Così i militari della stazione di San Bartolomeo e i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia hanno provato a entrare nell’abitazione. Per farlo però è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché il 46enne si era barricato all’interno e non apriva a nessuno. Una volta entrati, i carabinieri sono stati aggrediti dall’uomo. A fatica è stato bloccato e, come disposto dal pm di turno, il 46enne disoccupato è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti ai familiari, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Emergenza sociale

Perché, come evidenziato nella ricostruzione fatta dai militari, il 78enne ha raccontato le violenze e angherie subite in questi ultimi due anni. I soprusi e le minacce sono state formalizzate in una querela. Alla fine il figlio è stato così accompagnato nel carcere di Uta. Una vicenda delicata (per questo il giornale non pubblica il nome dell’indagato a tutela della vittima) che evidenzia ancora le difficoltà che devono vivere alcune famiglie alle prese con la convivenza in casa con figli o altri parenti alle prese con problemi di tossicodipendenza o di abusi di alcol. Spesso non sanno cosa fare e non hanno alcun aiuto. (m. v.)

