Aggredisce il padre a bastonate 

Marco Cossu, di 28 anni, di Iglesias è finito in manette dopo aver aggredito il padre a bastonate. L’episodio è accaduto ieri verso le 20 in un appartamento di piazza Mercato. Per ragioni ancora sconosciute, il giovane si è avventato sul genitore, Stefano Cossu, al termine di un’accesa discussione. L’uomo è stato colpito ripetutamente alla testa, ma è riuscito a scappare.

Una volta in strada è stato soccorso da alcune persone che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. Il giovane dopo aver aggredito il padre è rientrato nell’appartamento. Dopo qualche minuto, Marco Cossu è sceso in strada mentre i soccorritori prestavano assistenza al padre. Poco prima che arrivassero i carabinieri il giovane si è scagliato contro un altro passante, rimasto a sua volta ferito. Stefano Cossu è stato trasportato all’ospedale. Il figlio è stato fermato dai militari e accompagnato nella caserma di via Cattaneo. (f. p.)

