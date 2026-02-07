Aggredisce  il maresciallo: arrestato 

Sorpreso alla guida di un’auto senza patente e accompagnato in caserma per compilare i documenti, Abou El Majd Saleh, 47enne nato in Marocco e residente a Turri, è andato in escandescenze e ha iniziato a colpire con alcuni pugni al collo il comandante della stazione dei carabinieri Carlo Maxia al quale sono stati assegnati alcuni giorni di cure. Immediatamente è scattato l’arresto (ai domiciliari) con l’accusa di resistenza e aggressione di un pubblico ufficiale, contestata anche la guida senza patente.

I fatti sono avvenuti venerdì pomeriggio a Ussaramanna. I militari hanno fermato l’uomo che era alla guida della sua Volkswagen pur non avendo la patente che gli era stata confiscata nel 2024. Dopo i controlli e il trasferimento nella caserma di Lunamatrona è avvenuta l’aggressione.Il 47enne ieri è comparso in tribunale per la direttissima: ha patteggiato otto mesi con la condizionale e l’obbligo di presentarsi alla stazione di Barumini. ( m. c. )

