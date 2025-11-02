VaiOnline
Villasor.
03 novembre 2025 alle 00:09

Aggredisce i genitori  che gli negano i soldi 

Voleva ottenere i soldi dai genitori a tutti costi, al punto di arrivare a minacciarli: Hajoubi Said, 27enne residente a Villasor alla fine è stato arrestato e portato in carcere. Il ragazzo sorrese è accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

A intervenire, sabato, i carabinieri della stazione locale, con il supporto dei colleghi arrivati da Serramanna, Samatzai e Villamar. Per i militari, intervenuti sul posto, questo è l’ennesimo episodio di minacce e vessazioni che il giovane avrebbe rivolto ai propri genitori conviventi, nel tentativo di ottenere denaro da destinare, sempre secondo le accuse, all’acquisto di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati all’abitazione di famiglia, i carabinieri avrebbero dovuto prima portare calma nella casa e poi hanno proceduto all’arresto. Il 27enne è stato accompagnato in caserma e poi in carcere a Uta. (m. pil.)

