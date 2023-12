Aggredisce i carabinieri  dopo un furto:  fermato con il taser  

Un ventiquattrenne gambiano, Sidibeh Sheriffo, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile in piazza del Carmine con l’accusa di rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale. Mentre passavano piazza del Carmine, giunti all'angolo con via Maddalena, i militari hanno notato un giovane identificato poi in un diciannovenne tunisino, che ha richiamato la loro attenzione mentre discuteva animatamente con un altro straniero che gli aveva rubato il cellulare. Prima dell’arrivo dei carabinieri i due hanno iniziato a picchiarsi ma i militari sono riusciti a sedare la contesa. Ma poco dopo è ripresa con violenza, con un corpo a corpo che ha coinvolto anche i militari che hanno dovuto utilizzare il taser, prima con una scarica di avvertimento e poi con due colpi che hanno inibito la carica aggressiva dell'africano, che è stato posto in condizioni di non nuocere e ammanettato.

Portato nella caserma di via Nuoro, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Cagliari per alcune ore prima di essere condotto al palazzo di giustizia per essere giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento nel carcere di Uta. La prossima udienza per il giudizio è in programma il 19 dicembre.

