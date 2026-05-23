Aggredisce i carabinieri dopo l’alt a un posto di blocco 

I carabinieri lo fermano per un semplice controllo dei documenti. Un 41enne, Alessio Mugnani, li aggredisce e viene arrestato con l’accusa di guida senza patente, resistenza e di manomissione della carta d'identità. I carabinieri stavano pattugliando le strade di una zona residenziale della città quando hanno fermato un'utilitaria per un normale controllo. Al volante c'era il 41enne quando i militari gli hanno chiesto i documenti, avrebbe reagito con violenza, aggredendo e insultando i militari per impedire le operazioni di identificazione.

Nella colluttazione entrambi i militari hanno riportato lievi escoriazioni, medicate sul posto dal personale del 118. Le verifiche successive hanno chiarito il motivo della reazione: la carta d'identità esibita era stata contraffatta, con il microchip integrato rimosso. Inoltre il 41enne non aveva mai conseguito la patente di guida. L’auto e il documento falsificato sono stati sequestrati.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Posto fisso di Flumini che, dal giorno dell’apertura della caserma sul litorale, hanno già effettuato diversi arresti e denunce, garantendo periodici controlli su tutto il litorale, compreso il Poetto e le zone più interne.

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