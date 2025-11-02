VaiOnline
Guspini
03 novembre 2025 alle 00:08

Aggredisce i carabinieri: arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anziché restare a casa agli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Cagliari, Onofrio Pilloni, 48 anni, di Guspini, nella notte tra sabato e domenica era in giro per il paese, stando ai carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica e soprattutto impegnando un grosso coltello da cucina.

A dare l’allarme alcuni residenti di un condominio disturbati e preoccupati da quando stava accadendo nella zona di via Alessandrini. Alla vista dei carabinieri Pilloni si è scagliato contro di loro con intenti aggressivi e per questo i militari hanno utilizzato il taser per fermarlo e immobilizzarlo. Nessuno è rimasto ferito.
Ricostruita la vicenda, il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per questa mattina. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 