Aggredisce i carabinieri: arrestato 

Anziché restare a casa agli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Cagliari, Onofrio Pilloni, 48 anni, di Guspini, nella notte tra sabato e domenica era in giro per il paese, stando ai carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica e soprattutto impegnando un grosso coltello da cucina.

A dare l’allarme alcuni residenti di un condominio disturbati e preoccupati da quando stava accadendo nella zona di via Alessandrini. Alla vista dei carabinieri Pilloni si è scagliato contro di loro con intenti aggressivi e per questo i militari hanno utilizzato il taser per fermarlo e immobilizzarlo. Nessuno è rimasto ferito.

Ricostruita la vicenda, il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per questa mattina. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA