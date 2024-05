Aggredisce gli agenti e tenta di evadere 

Ancora violenza e paura al Santissima Trinità: un detenuto, accompagnato nell’ospedale di via Is Mirrionis per accertamenti medici, ha aggredito gli agenti della Polizia Penitenziaria cercando così di scappare. Una tentata evasione sventata dalla pronta reazione dei poliziotti, l’ennesimo episodio denunciato dai sindacati dalla Penitenziaria costretti ad affrontare numerose difficoltà nella gestione dei detenuti quando vengono accompagnati fuori dal carcere. Appena qualche giorno fa un medico dello stesso Santissima Trinità ha rischiato di essere aggredito da un detenuto: anche in questo caso è stato decisivo l’intervento degli agenti.

Il piano

Quanto accaduto domenica è al centro di un’indagine. Secondo la ricostruzione fatta dai sindacati di Polizia Penitenziaria, un detenuto (un cagliaritano di 44 anni) avrebbe tentato di togliersi la vita in cella. Probabilmente una messinscena. Salvato e soccorso dagli agenti, è stato poi accompagnato in ospedale per delle visite mediche. È stato ricoverato e sono iniziati i problemi per i poliziotti, vittime di continue aggressioni. Non solo: il 44enne ha tentato di aprire la finestra della camera e di chiudersi nel bagno, per provare la fuga. Sono dovuti intervenire anche un vigilante dell’ospedale e gli agenti della Squadra volante. Il detenuto è stato anche immobilizzato.

I problemi

Per i sindacati della Penitenziaria una situazione inaccettabile. «Gli agenti», è il commento di Giovanni Villa, segretario regionale della Fns Cisl Sardegna, «hanno salvato il detenuto e poi sempre con sangue freddo hanno evitato che lo stesso evadesse dall’ospedale, come se fosse tutto progettato. Denunciamo ancora una volta una situazione ormai insostenibile per la quale riteniamo necessario rimarcare che i detenuti mentalmente instabili non devono rimanere in carcere ma in strutture sanitarie idonee. Chiediamo al Governo e all’Amministrazione penitenziaria urgenti interventi normativi per la risoluzione di questa problematica. Prima che ci scappi il morto».

Il repartino

Il nuovo episodio di violenza rilancia l’urgenza di aprire il “repartino” ospedaliero per detenuti. «Per evitare una probabile evasione», sottolinea il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu, «gli agenti hanno dovuto penare. Se il detenuto fosse riuscito ad avere la meglio avrebbe utilizzato gli attrezzi presenti nella camera, come la bombola dell’ossigeno per creare danni irreparabili. E per cercare di evadere». Poi l’appello: «Chiediamo al prefetto di Cagliari di convocare il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica perché considerato l’esiguo numero di poliziotti che possono essere impiegati nei servizi di scorta, visto che nonostante le continue richieste non viene consegnato il repartino detentivo ospedaliero per il ricovero in sicurezza dei detenuti, oramai è a rischio la sicurezza pubblica».

