Aggredisce gli agenti e ne spedisce cinque in ospedale: arrestato 

Dopo l’udienza, durante il tratto per raggiungere il reparto detentivo presente in Tribunale, è riuscito a sfuggire agli agenti della Polizia Penitenziaria. Un 23enne algerino non ha fatto molta strada, ma ha spedito cinque poliziotti al pronto soccorso e alla fine è finito in manette collezionando così nuove accuse. Raggiunto e bloccato dagli agenti, ha reagito con violenza e per immobilizzarlo ci è voluto l’intervento di più personale della Penitenziaria.

Il giovane straniero era rinchiuso in carcere a Uta ed è stato accompagnato in Tribunale per un’udienza. I cinque agenti rimasti feriti hanno riportato dieci giorni di cure. «Il personale della Polizia penitenziaria del servizio traduzioni e piantonamenti», fa sapere Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sappe, «ha sventato una rocambolesca evasione dal palazzo di giustizia. Dopo quanto accaduto, denunciamo ancora una volta la grave carenza di organico di venti unità che il nucleo scorte non può più sopportare».

Secondo il sindacato, «il giovane algerino è stato portato in Tribunale da sole otto unità del personale di scorta, quando da protocollo dovrebbero essere il doppio, ovvero 16. Gli agenti per la notevole mole di accompagnamenti ha un elevato numero di ore di straordinario, 50 a testa. Tutto questo non è più tollerabile perché ne vale della saluta psicofisica del poliziotto». Da qui la richiesta alla direzione di Cagliari: «Bisogna colmare il gap di unità mancanti nel settore scorte, in modo tale da evitare che nel futuro un evento come quello accaduto recentemente possa avere un finale negativo». (m. v.)

