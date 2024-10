Aggredisce gli agenti  con un coltello: ucciso  

Verona. Aggredisce gli agenti della municipale, due ore dopo tenta di colpire con un coltello da cucina un poliziotto in servizio alla stazione ferroviaria: uno degli agenti spara tre colpi e lo uccide. È accaduto ieri all'alba a Verona nell'area di Porta Nuova, uno dei luoghi più “caldi” della città, già teatro di altri episodi di violenza. La vittima è un cittadino del Mali di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. Molti i testimoni presenti in quel momento alla stazione. Il primo commento è stato del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sui social: «Non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere». Immediata la replica del senatore Pd Franco Mirabelli, per il quale «è un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto e vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare».

