Aggredisce gli agenti, a processo 

Era appena rientrato nella sua casa nel quartiere di Biscollai, quando la polizia ha bussato alla porta. Una volta che lui ha aperto gli agenti hanno chiesto di sottoporsi all’alcoltest. La pattuglia era arrivata al suo domicilio dopo la caccia partita da alcune segnalazioni arrivate alla centrale della Questura che descrivevano la sua auto con un’andatura incerta nella notte tra sabato e domenica per le vie della città.

L’uomo però, Franco Giancarlo Zizzi, alla richiesta dei poliziotti si è rifiutato di “soffiare” facendo notare agli agenti che lui in quel momento era in casa e non certo seduto alla giuda di un’automobile. Gli animi si sono improvvisamente scaldati, e sono volate parole grosse. Poi l’uomo avrebbe minacciato gli agenti prendendo anche un coltello, opponendo resistenza, e nella colluttazione avrebbe creato delle lesioni ai poliziotti. Per questo è stato arrestato e ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale di Nuoro nel processo in direttissima.

Il giudice Alessandra Ponti ha convalidato l’arresto, concedendo i termini a difesa al difensore dell’uomo, l’avvocato Francesco Pala, e rimettendo immediatamente in libertà l’uomo a cui è stata applicata la misura dell’obbligo di firma negli uffici della Questura di Nuoro.

