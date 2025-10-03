Aggredisce e palpeggia una ragazza 

Ha avvicinato una ventenne, l’ha afferrata con forza, poi l’ha palpeggiata e ha provato a baciarla. Solo grazie alla prontezza di riflessi della ragazza e grazie all’aiuto di un amico la giovane è riuscita a divincolarsi e a chiamare i carabinieri. Un 25enne di origini africane dovrà comparire nelle prossime ore davanti al giudice per le indagini preliminari dopo essere stato arrestato giovedì sera nel rione Sant’Avendrace con l’accusa di violenza sessuale.

La vicenda

A dare l’allarme è stata la stessa vittima che, grazie all’aiuto del conoscente, è riuscita a chiamare i carabinieri prima che il suo aggressore si allontanasse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno subito fermato l’uomo, originario della Guinea, portandolo in caserma per l’identificazione. Si tratta – stando alle poche indiscrezioni emerse – della stessa persona che il 20 settembre scorso era stata arrestata per resistenza in piazza del Carmine in stato di evidente alterazione. Pochi giorni dopo, ai primi di ottobre, era stato nuovamente denunciato e allontanato dall’area dalla piazza, dopo l’attivazione delle nuove norme sulla zona rossa. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno informato il pubblico ministero di turno, la sostituta procuratrice Diana Lecca, che ha ordinato il trasferimento in carcere a Uta del 25enne con l’accusa di violenza sessuale.

La convalida

Nelle prossime ore il giovane indagato dovrà comparire davanti alla giudice del Tribunale, Elisabetta Patrito, per la convalida. Stando a quanto ricostruito dai militari, che hanno raccolto la deposizione della giovane, il 25enne avrebbe prima insistito con richieste di natura sessuale, poi l’avrebbe afferrata con forza, palpeggiandola ripetutamente e tentando di baciarla. Chiesto l’intervento del 112, sul posto sono intervenute due pattuglie inviate dalla centrale operativa che hanno bloccato il sospettato grazie alla descrizione fornita dalla ragazza. La presenza nella zona di Stampace e della Marina di un discreto numero di militari in servizio ha consentito un intervento rapido,

I controlli

Nelle ultime settimane sono state potenziate dai Carabinieri le attività di prevenzione e pronto intervento per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in alcuni quartieri di Cagliari più esposti a fenomeni criminali. «L’Arma» si legge in un comunicato, «proseguirà a presidiare con fermezza il territorio, assicurando la massima vigilanza e rinnovando l’impegno a prevenire e contrastare episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza e la serenità dei cittadini».

