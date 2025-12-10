VaiOnline
Torino.
11 dicembre 2025 alle 00:24

Aggredirono un reporter, condannati militanti di CasaPound  

Torino. Un anno di carcere. Questa la sentenza del Tribunale di Torino, emessa dal giudice Luca Barillà, per quattro militanti di CasaPound che erano accusati dell'aggressione al giornalista del quotidiano La Stampa Andrea Joly, avvenuta la sera del 20 luglio 2024. I quattro sono stati condannati per lesioni aggravate.

Joly era stato circondato e picchiato davanti al circolo Asso di Bastoni, in via Cellini, sede torinese del movimento di estrema destra, dove quella sera era in corso una festa. Il giornalista, che non si era qualificato come tale, stava filmando quanto stava accadendo in strada, tra fuochi d'artificio, fumogeni, torce accese e canti del Ventennio. L'aggressione poi era stata documentata anche da filmati, compreso uno registrato dallo stesso cronista. In uno di questi video si vedeva il giornalista accerchiato e afferrato al collo, per poi essere scaraventato a terra.

I quattro dovranno risarcire la vittima e le altre parti civili: l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, l'Ordine dei giornalisti nazionale, l'Associazione Stampa subalpina e la Federazione nazionale stampa italiana. Il giudice ha disposto provvisionali tra i 1.500 e 3.000 euro. Gli avvocati della difesa hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello.

