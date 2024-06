Aggredì un’anziana: rimpatriato in Senegal 

Un’aggressione senza motivo che aveva colpito la pubblica opinione per la violenza gratuita e perché nel mirino di un uomo, un cittadino straniero irregolare si è poi scoperto, era finita un’anziana. A distanza di nemmeno un mese, anche questo episodio, avvenuto a Stampace, si è concluso con la denuncia del responsabile, un uomo senegalese, e con il suo rimpatrio in Senegal accompagnato dalla Polizia.

«Vivo da sola e ora ho paura di uscire di casa», aveva raccontato la vittima dopo la terribile esperienza. L’81enne aveva ricordato quei momenti: «Camminavo e improvvisamente sono stata colpita al volto». Dopo diversi giorni portava ancora i segni sul viso. Anche in questo caso la risposta delle forze dell’ordine c’è stata. Prima con l’identificazione e denuncia del responsabile. E poi con la sua espulsione e accompagnamento in Senegal. Una procedura non facile per la complessità di tutte le procedure. Tra gli ostacoli da superare anche quelli delle compagnie aeree che non accettano a bordo dei loro aerei cittadini stranieri espulsi o senza documenti. Dagli uffici della Questura fanno comunque sapere che in questa prima parte dell’anno i rimpatri di persone ritenute pericolose, e che hanno commesso reati, sono in aumento rispetto al 2023. (m. v.)

