Aggredì l’ex vigile, brasiliano denunciato 

Ha 37 anni, è di origini brasiliane ma abita a Orosei. È lui, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Lanusei, l’aggressore di Renato Corò, l’ex vigile urbano di Tortolì picchiato durante la notte tra il primo e il 2 maggio scorsi.

Il presunto aggressore è stato iscritto sul registro degli indagati dal magistrato titolare dell’inchiesta aperta nei giorni successivi all’accaduto. La visione dei filmati, registrati dal sistema di videosorveglianza comunale, ha corroborato l’esatta ricostruzione della dinamica dell’aggressione. I militari stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire gli aspetti legati al movente, benché sembrerebbe che il 37enne sudamericano sia arrivato nella cittadina per un incontro concordato con persone conosciute sui social. Aspetti comunque tutti da chiarire e su cui dovranno fare luce gli investigatori, coordinati dalla Procura di Lanusei.

L’aggressione è avvenuta in via Nino Bixio, parallela di corso Umberto, su cui s’affaccia uno degli ingressi dell’abitazione di Corò. Il suo aggressore avrebbe bussato più volte alla porta. L’ex vigile si sarebbe precipitato in strada per chiedere chiarimenti, anche in virtù dell’ora tarda, e dopo un conciliabolo durato una ventina di minuti il 37enne gli ha sferrato un pugno al volto, provocandogli anche una lesione importante all’occhio per il cui trattamento il ferito è dovuto ricorrere a una serie di accertamenti medici. Unanime era stata la condanna del gesto nei confronti di Corò, sposato e padre di due figli, in pensione da cinque anni e persona stimata nella comunità.

