Aggiustati i bagni pubblici, dopo anni saranno riaperti 

L’attesa è quasi finita. Dopo anni di disagi, i frequentatori del parco Matteotti in via Marconi, avranno di nuovo a disposizione i bagni. Chiusi da anni, i servizi igienici sono stati interamente ristrutturati lo scorso dicembre e adesso sono pronti alla riapertura. Una notizia importante soprattutto per gli anziani che ogni giorno si riuniscono nel giardino.

«Siamo molto contenti» commenta Renzo Puddu, «speriamo che riaprano il prima possibile. Non mi ricordo più da quanto tempo sono chiusi. E il problema è che non ci sono servizi igienici pubblici neanche in altre zone della città per cui o vai in un bar o torni a casa se ne hai bisogno».

I bagni erano stati chiusi una prima volta dopo che i vandali li avevano completamente distrutti. Allora i giardinieri si erano quotati e avevano comprato rubinetti e accessori per poterli riaprire. Ma anche dopo quel bel gesto erano stati di nuovo vandalizzati e resi inutilizzabili. Da lì la chiusura definitiva con tanti disagi per chiunque si trovi nel parco.

Stesso problema anche al parco Europa a Pitz’e Serra. Anche qui i bagni non sono presenti tanto che il comitato di residenti di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu aveva anche inviato una petizione per sollecitare la sistemazione dei servizi igienici. Al momento della ristrutturazione del Caffè del parco era stato però fatto un accordo con la proprietà per lasciare libero accesso ai bagni ai frequentatori del giardino.

RIPRODUZIONE RISERVATA