Aggius, incendio nel parco eolico 

Incendi nel cuore dell’inverno, una situazione che non ha praticamente precedenti rilevanti in Gallura. Tra giovedì e venerdì, tre roghi hanno impegnato severamente la macchina antincendio ad Aggius, Arzachena e Tempio. L’episodio più grave è quello della tarda mattinata di ieri nelle campagne tra Aggius e Bortigiadas, in prossimità del parco eolico. Intorno alle 13 è scattato l’allarme, le fiamme sono state segnalate in un crinale, una zona difficilmente raggiungibile, in prossimità della fattoria eolica che occupa diverse decine di ettari del territorio aggese. IL rogo si è subito propagato ad una zona ricca di macchia mediterranea. La siccità di queste settimane determina condizioni favorevoli per gli incendi, la vegetazione è secca e in forte sofferenza. Sul posto sono arrivate le squadre del Corpo Forestale regionale e i Vigili del Fuoco che hanno operato per evitare danni alle installazioni del parco eolico. Le fiamme sono arrivate a ridosso degli aerogeneratori. Il rogo è stato anche grazie ai lanci di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Sono in corso indagini, non si esclude l’origine dolosa dell’incendio e la vicinanza con il parco eolico impone una inchiesta approfondita.

Gli altri incendi sono stati spenti ieri pomeriggio ad Arzachena, nella località Saloni, e a Tempio, giovedì sera, lungo la panoramica di Curraggia. Le superfici percorse dal fuoco son fortunatamente esigue.

RIPRODUZIONE RISERVATA