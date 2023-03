Aggiungi un posto letto, c’è la SkyRace 

Manca poco più di un mese alla SkyRace di Villacidro, competizione sportiva di corsa fra i monti del Linas, giunta quest'anno alla sesta edizione. Ventun chilometri per 1.920 metri di dislivello che si snodano fra i sentieri e le vette per una corsa “a fil di cielo”: il prestigio del circuito principale è cresciuto anno dopo anno, e nel 2022 gli atleti in gara sono stati oltre 200, provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa. «Quella che è iniziata come una passione fra amici – racconta Paolo Curridori, che ha dato vita alla manifestazione nel 2016 con l’associazione sportiva dilettantistica Margiani Team – ora è conosciuta nel settore trail running come “La Gara”. Siamo orgogliosi, e cerchiamo ogni anno di sollevare l'asticella mantenendo la stessa passione, spirito di condivisione e amore per territorio».

Circolo virtuoso

Partecipazione e collaborazione sono le parole chiave anche nel settore dell'ospitalità. Duecento atleti, spesso con famiglie a seguito, hanno bisogno di posti letto. L’offerta online di b&b e appartamenti turistici a Villacidro è limitata a meno di venti posti letto: già tutti occupati per il fine settimana della gara, prevista per domenica 7 maggio.

Gli organizzatori hanno colmato il gap fra domanda e offerta con un circolo virtuoso di sostenitori, molti dei quali aprono le loro case per offrire posti letto agli atleti. «I volontari sono la risorsa più importante della SkyRace», continua Curridori: «Ci sono oltre 200 persone di tutte le età che ci supportano nell'organizzazione della gara. Offrono ospitalità, ci aiutano con i pasti e i punti ristoro sparsi nel percorso. Molti giovani salgono in montagna il giorno prima della gara, sono lì a supportare i partecipanti. Il coinvolgimento della comunità villacidrese, l'aria di festa che si respira, l'entusiasmo che circonda la gara sono il punto di forza della manifestazione».

Potenziale turistico