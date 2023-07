Aggiungi un posto a tavola,  tutti a cena in pieno centro 

Fare comunità, riscoprire il piacere di stare insieme e cercare di “fare squadra” anche quando ci sarà da decidere il futuro di Villaurbana. E, perché no, farlo seduti a tavola, una grande tavola comunitaria. È questo l’obiettivo di “Aggiungi un posto a tavola – Cena Paesana”, l’ultima iniziativa dell’amministrazione guidata da Paolo Pireddu che mercoledì in collaborazione con la Pro loco invita i concittadini a una serata all’insegna della spensieratezza e allegria. «Abbiamo pensato che ci fosse la necessità di fare comunità, aggregazione e condivisione della vita paesana. Quale occasione migliore se non a tavola? – spiega il sindaco – I cittadini porteranno il cibo da casa, vogliamo che siano momenti e gesti che vengono dal cuore». Una serata di socializzazione, condivisione e allegria. «La finalità è creare comunità, aggregazione tra i cittadini per avere poi la possibilità di affrontare i progetti e le attività insieme. Facendo gruppo si riesce a lavorare meglio». Comune e Pro Loco metteranno a disposizione il tavolo, le stoviglie e la birra per la cena che si terrà in una delle vie del paese, che verrà comunicata nei prossimi giorni dopo un sondaggio "social" tra la popolazione; i cittadini dovranno portare da casa il cibo e le bevande. «I cittadini potranno anche condividere la passione per la musica, metteremo a disposizione tutto l’occorrente. Confidiamo in una buona partecipazione, è la prima edizione dell’iniziativa, potrebbe essere un punto di partenza per ripetere l’esperienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA