Aggiungi un posto a tavola “Appetitosamente” a Siddi 

A Siddi, domenica torna “Appetitosamente”, il festival regionale del buon cibo giunto alla sua diciannovesima edizione, promosso dal Comune, dal Comitato 2021 e dalla società cooperativa Villa Sili. Una giornata dedicata ai prodotti del territorio e alla scoperta del patrimonio storico e culturale del paese, con un programma che attraversa luoghi diversi e coinvolge abitanti e visitatori tra degustazioni, musica e iniziative artistiche.

La memoria

Il filo conduttore di quest’anno è il rapporto tra cucina e culto dei morti: nella tradizione popolare sarda, infatti, la tavola non si apparecchia solo per i presenti ma diventa un’occasione in cui il cibo si trasforma in un’offerta per rinnovare la memoria, mantenere vivo il legame con chi non c’è più e riaffermare il valore del ritrovarsi insieme.

Il programma

In questa giornata, le bellezze che rendono Siddi un museo a cielo aperto diventano insieme protagoniste e sfondo di una giornata che comincerà al mattino in piazza Leonardo da Vinci. Da qui partirà la passeggiata verso la tomba dei giganti Sa domu ’e s’orcu, uno dei monumenti nuragici meglio conservati nell’isola, il cui nome nasce dalla leggenda popolare secondo cui quei grandi blocchi di basalto e la facciata che riprende la forma di due grandi corna di toro fossero la dimora di una creatura fantastica. Sarà tra queste grandi pietre millenarie che risuoneranno le note di Francesco Medda Arrogalla, Lia Careddu e Carlo Spiga Makika in una proposta tra elettronica, launeddas, chitarre e voci dal titolo “Morti candu bolis”. A seguire il primo momento gastronomico, su murzu, la colazione di metà mattina che aprirà le porte a tutti gli altri appuntamenti del gusto della giornata. Dalle 11.30, infatti, il sapore si farà itinerante tra i vicoli del centro con i “Menu conPosti”, la ristorazione diffusa allestita nei giardini e nei parchi. Spazio anche ai laboratori: il loggiato del museo Casa Steri ospiterà “Gesti rituali”, laboratorio di approfondimento guidato dall’antropologa e giornalista Alessandra Guigoni con le esperte della tradizione della pasta fatta a mano, con la partecipazione della cantina Quartomoro e dell'associazione Le donne del vino. In contemporanea, il percorso “Cibo e memoria”, a cura dell’associazione culturale Officine sonore, accompagnerà i visitatori nei luoghi simbolo, dalla Chiesa parrocchiale della Visitazione a quella romanica di San Michele; durante tutta la giornata saranno, inoltre, visitabili il museo ornitologico e il parco naturalistico Sa fogaia. Le vie del centro accoglieranno una mostra mercato pensata per dare spazio all’artigianato, con legno, ceramiche e tessuti, e ai produttori locali, tra formaggi, olio extravergine, pasta fresca e zafferano. Passeggiando nel borgo si incontreranno anche gli allestimenti di “Dietro l’angolo”, un percorso d’arte tra installazioni e proiezioni legate al tema dell’edizione e curato da Officine sonore in collaborazione con i siddesi. Nel pomeriggio, "Appetitosamente” risalirà lungo l’altopiano per assistere all’appuntamento più atteso della serata: il concerto in duo acustico di Filippo Graziani. Targa Tenco per l'opera prima e voce tra le più interessanti del cantautorato italiano contemporaneo, farà dialogare la sua chitarra con le parole che hanno segnato la storia della musica d’autore, proprio mentre la luce di ottobre comincia a inclinarsi verso il tramonto. Alle 18.30, in piazza Leonardo da Vinci, prenderà forma la “Parata delle anime”, una sfilata per le strade del borgo in cui la comunità rievoca il tema del festival con musiche e figure simboliche. Dalle 19, la degustazione di ricette e cibi tipici della tradizione curata dalla Pro Loco, prima del saluto finale affidato a un augurio del mondo agropastorale: saludi e trigu, parole che “Appetitosamente” rivolge ai visitatori e alla stessa comunità di Siddi per continuare a custodire la propri a identità e darsi appuntamento alla prossima edizione.

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