Aggiudu torrau, c’è la graduatoria 

L’inclusione sociale col lavoro attraverso “Agiudu Torrau”. Il tutto grazie al Reis, Reddito di Inclusione Sociale, istituito dalla Regione che prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in difficoltà, condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva previsto nel “patto d’inclusione” firmato dal destinatario.

Tante le domande presentate anche al Comune di Sinnai: pronta la graduatoria provvisoria. Le domande ammesse provvisoriamente sono 74. Sono 29 coloro che hanno i requisiti di legge ma non figurano al momento ammessi per l’insufficienza delle risorse disponibili. Nove le domande non ammesse per Isee superiore ai limiti decisi dalla Regione. Qualcuno è risultato essere beneficiario di assegno di inclusione, oppure per una richiesta proveniente da componenti di un nucleo familiare già beneficiario. (r. s.)

