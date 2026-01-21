Aggiudicato l’appalto per l’ecocentro comunale 

Dopo anni di proteste e disagi a breve sarà risolto il problema per il conferimento dei rifiuti nell’ecocentro comunale di San Gavino. Sono stati infatti aggiudicati i lavori che porteranno al suo ampliamento. «Si tratta di un passo decisivo – rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici –: si è conclusa la fase della progettazione e l’ufficio comunale ha chiuso la gara e affidato i lavori per la realizzazione dell’opera alla ditta locale Tholos di Andrea Matzeu. Ora ci sarà l’avvio delle verifiche burocratiche, la sottoscrizione del contratto e a febbraio potrà essere consegnato il cantiere con l’avvio concreto dei lavori, che da cronoprogramma saranno di 17 settimane». In questo modo nei prossimi mesi, una delle grandi criticità degli ultimi anni in materia di rifiuti ingombranti verrà definitivamente risolta e l’ecocentro sarà adeguato e sicuro per gli utenti. In totale i lavori avranno un costo di 170mila euro: gli spazi saranno ampliati e si passerà dagli attuali 845 metri quadrati di superficie a 1.400 metri quadrati.

Da tempo il centro di raccolta del Comune di San Gavino Monreale, pur essendo una risorsa di rilievo per il conferimento dei rifiuti, non è in grado di rispondere in maniera adeguata alla domanda dei cittadini e, a causa della mancanza di spazio, non riesce ad accogliere tutti i cassoni necessari per garantire la differenziazione dei rifiuti. A lavori ultimati ci saranno le nuove specializzazioni per legno, plastica dura, materassi e imbottiti, tessili. Saranno migliorati anche i percorsi, la segnaletica e l’illuminazione. ( g. pit. )

