Aggiudicato l’appalto per gli interventi nella piscina 

I tempi per la ristrutturazione e il potenziamento della piscina si accorciano: una ditta di San Gavino si è aggiudicata l’appalto da 760 mila euro per gli interventi da eseguire nell’impianto comunale di via delle Cernitrici, chiuso da circa tre anni dopo che i gestori avevano alzato bandiera bianca adducendo elevati costi energetici. A metà dicembre scorso il Comune aveva indetto una procedura negoziata senza bando. «Come da legge – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – sono stati consultati almeno dieci operatori economici». Operazione avvenuta molto rapidamente.

Fra le varie aziende che si erano dette interessate, ha vinto la Gifra Appalti srl di San Gavino Monreale. Ha proposto un ribasso d’asta di circa il 22 per cento. L’aggiudicazione viene considerata immediatamente efficace. Poi scatteranno i termini per la firma del contratto e la preso di possesso del cantiere. Ed è pertanto realistico ritenere che fra la primavera e l’estate inizieranno le opere che consistono principalmente in articolati interventi di potenziamento energetico (basilari per rendere appetibile la gestione), lavori sul tetto e sostituzione di infissi. (a. s.)

